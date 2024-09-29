- С таким дорогим и серьезным составом Станкович должен показывать больше. А сегодня у "Локо" игра лучше и место в таблице выше. Но да, пока что прошла только треть чемпионата. Время исправиться ещё есть, - цитирует Созина "Чемпионат".
Встреча 10-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась победой "железнодорожников" со счетом 3:1. "Локомотив" набрал 24 очка и занимает второе место в РПЛ.
В следующем туре коллектив Михаила Галактионова примет на своем поле "Крылья Советов", встреча пройдет 6 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
"Спартак" с 16 баллами опустился на шестую позицию в РПЛ. В 11-м туре красно-белые встретятся с "Ростовом", матч пройдет 5 октября на "Лукойл-Арене".
Созин: с таким дорогим и серьезным составом Станкович должен показывать больше
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин дал свой комментарий после матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ