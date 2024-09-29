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Созин: с таким дорогим и серьезным составом Станкович должен показывать больше

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Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин дал свой комментарий после матча РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- С таким дорогим и серьезным составом Станкович должен показывать больше. А сегодня у "Локо" игра лучше и место в таблице выше. Но да, пока что прошла только треть чемпионата. Время исправиться ещё есть, - цитирует Созина "Чемпионат".

Встреча 10-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась победой "железнодорожников" со счетом 3:1. "Локомотив" набрал 24 очка и занимает второе место в РПЛ.

В следующем туре коллектив Михаила Галактионова примет на своем поле "Крылья Советов", встреча пройдет 6 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск.

"Спартак" с 16 баллами опустился на шестую позицию в РПЛ. В 11-м туре красно-белые встретятся с "Ростовом", матч пройдет 5 октября на "Лукойл-Арене".

Андрей Созин Деян Станкович Спартак Локомотив
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