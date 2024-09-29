Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
3 - 0 3 0
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
15:00
ТюменьНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат
Торпедо
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ШинникНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Черноморец
18:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
16:00
Астон ВиллаНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Атлетик
17:15
СевильяНе начат
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
13:30
ЛациоНе начат
Рома
16:00
ВенецияНе начат
Комо
16:00
ВеронаНе начат
Эмполи
19:00
ФиорентинаНе начат
Наполи
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
АйнтрахтНе начат
Хоффенхайм
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
16:00
ЛионНе начат
Анже
18:00
РеймсНе начат
Нант
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Мостовой: "Спартак" был похож на амебу в матче против "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой оценил игру красно-белых против "Локомотива" в 10-м туре РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Локомотив"
- "Спартак" был похож на амебу в игре с "Локомотивом". Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались "железнодорожники". При этом нельзя сказать, что красно?зеленые сыграли намного лучше, просто реализовали свои моменты.

Вчера, 28 сентября, состоялось московское дерби в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Локомотив" принимал на своем поле "Спартак". Матч на "РЖД Арене" завершился победой "железнодорожников" со счетом 3:1.

По итогам 10 туров красно-белые набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Отрыв от лидирующей тройки увеличился до семи баллов.

В следующем матче чемпионата России "Спартак" сыграет дома против "Ростова".

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Спартак Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится