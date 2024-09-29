- "Спартак" был похож на амебу в игре с "Локомотивом". Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались "железнодорожники". При этом нельзя сказать, что красно?зеленые сыграли намного лучше, просто реализовали свои моменты.
Вчера, 28 сентября, состоялось московское дерби в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Локомотив" принимал на своем поле "Спартак". Матч на "РЖД Арене" завершился победой "железнодорожников" со счетом 3:1.
По итогам 10 туров красно-белые набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Отрыв от лидирующей тройки увеличился до семи баллов.
В следующем матче чемпионата России "Спартак" сыграет дома против "Ростова".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: "Спартак" был похож на амебу в матче против "Локомотива"
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой оценил игру красно-белых против "Локомотива" в 10-м туре РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Локомотив"