- Видно, что и команда верит в тренера. Не вижу причин, почему Станковичу должны не доверять. Но есть одно но: на предстоящей короткой дистанции будет много интересных матчей, и если не будет результата, то будут вопросы, - цитирует Титова "Матч ТВ".
Напомним, в субботу красно-белые в гостях провели матч с "Локомотивом" и потерпели поражение со счетом 1:3. После этого матча "Спартак" опустился на шестое место в турнирной таблице.
5 октября коллектив Деяна Станковича на своем поле сыграет с "Ростовом" в рамках 11-го тура РПЛ, начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Титов заявил, что нет причин не доверять главному тренеру "Спартака" Станковичу
Экс-игрок столичного "Спартака" Егор Титов высказался о доверии с наставнику столичной команды Деяну Станковичу.
Фото: ФК "Спартак"