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Нгамале - о забитом мяче в ворота "Динамо" Махачкала: это лучший гол в моей карьере

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Вингер московского "Динамо" Муми Нгамалё оценил своей гол в ворота махачкалинского "Динамо" в 10-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. Но еще важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере.

Нападающий Муми Нгамале стал автором единственного гола, которы принес московскому "Динамо" победу в матче против "Динамо" Махачкала в 10-м туре российской Премьер-лиги (1:0). На 20-й минуте вингер откликнулся на подачу со штрафного и слета в падении отправил мяч в дальний угол ворот хозяев поля. По итогам встречи камерунец был признан лучшим игроком.

Нгамале принял участие в 8 матчах текущего сезона, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Источник: "Матч ТВ"

Муми Нгамалё Динамо Динамо Мх
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