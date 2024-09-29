- Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. Но еще важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере.
Нападающий Муми Нгамале стал автором единственного гола, которы принес московскому "Динамо" победу в матче против "Динамо" Махачкала в 10-м туре российской Премьер-лиги (1:0). На 20-й минуте вингер откликнулся на подачу со штрафного и слета в падении отправил мяч в дальний угол ворот хозяев поля. По итогам встречи камерунец был признан лучшим игроком.
Нгамале принял участие в 8 матчах текущего сезона, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Источник: "Матч ТВ"
Нгамале - о забитом мяче в ворота "Динамо" Махачкала: это лучший гол в моей карьере
Вингер московского "Динамо" Муми Нгамалё оценил своей гол в ворота махачкалинского "Динамо" в 10-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Динамо"