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Тренер "Химок" Артига: для Джикии оптимальный вариант - играть в Кубке России

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Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига прокомментировал дебют в его команде в матче Кубка России с "Ростовом" центрального защитника Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"
"С самого начала ему было сложно. Понимали, что у него не было игровой практики. Но в конце он чувствовал себя лучше, хорошо себя проявил. Во время игры сложно менять центрального защитника, а Кубок — оптимальный вариант для него. Он будет нам помогать", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".

Георгий Джикия в статусе свободного агента 12 сентября подписал с подмосковными "Химками" контракт по схеме "1+1". 2 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Ростова" 30-летний защитник впервые появился на поле в составе своей команды: провел все 90 минут, результативными действиями не отметился.

Встреча завершилась победой "Химок" в серии послематчевых пенальти 8:7, в основное время игра закончилась со счётом 2:2.

Химки Ростов Георгий Джикия Франк Артига Кубок России
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