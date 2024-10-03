"Кордоба! Когда играли с ними в Воронеже, он очень хорошо цеплялся за мяч, а я сфолил на нём и заработал пенальти. Очень хороший нападающий, особенно когда хочет играть и нет проблем со здоровьем и вопросов о возможном переходе. Когда заряжен, он в большом порядке", - поделился Свинов.
Колумбийский нападающий Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021-го года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в составе "быков" во всех турнирах. В 6-ти матчах РПЛ он записал на свой счет 4 гола и оформил 3 результативные передачи. В 10-м туре РПЛ гол+пас Кордобы помог "горожанам" переиграть "Зенит" (2:0).
Действующий контракт Джона Кордобы с "Краснодаром" истекает в конце текущего сезона. В летнее трансферное окно интерес к 31-летнем форварду приписывали московскому "Спартаку" и санкт-петербургскому "Зениту".
Источник: "Чемпионат"
Свинов: Кордоба - очень хороший нападающий, когда нет проблем со здоровьем и вопросов о возможном переходе
Экс-вратарь "Спартака" Илья Свинов высказался об игре форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: официальный сайт "Краснодара"