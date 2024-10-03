"Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова? Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению", - приводит слова Медведева Odds.
Санкт-петербургский "Зенит" переиграл "Акрон" (5:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Нападающий Максим Глушенков вышел на замену на 64-й минуте, но не смог доиграть матч из-за мышечного повреждения. Ранее Глушенков пропустил пять матчей "Зенита" в РПЛ и Кубке России из-за перелома руки.
В субботу, 5-го октября "Зенит" проведет матч 11-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака примут на своем поле "Оренбург".
Председатель правления "Зенита" Медведев: сроки восстановления Глушенкова - это врачебная тайна
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев высказался о травме форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"