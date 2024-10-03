Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

Председатель правления "Зенита" Медведев: сроки восстановления Глушенкова - это врачебная тайна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев высказался о травме форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова? Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению", - приводит слова Медведева Odds.

Санкт-петербургский "Зенит" переиграл "Акрон" (5:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Нападающий Максим Глушенков вышел на замену на 64-й минуте, но не смог доиграть матч из-за мышечного повреждения. Ранее Глушенков пропустил пять матчей "Зенита" в РПЛ и Кубке России из-за перелома руки.

В субботу, 5-го октября "Зенит" проведет матч 11-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака примут на своем поле "Оренбург".

Александр Медведев Зенит Максим Глушенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится