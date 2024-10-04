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Источник: тренер "ПСЖ" думает заменить в воротах Доннарумму на Матвея Сафонова

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике размышляет над тем, чтобы поменять итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму на Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
Об этом написало издание L’?quipe со ссылкой на свои источники. Согласно поступившей информации, Энрике задумался о таком решении после игры Доннаруммы в матче Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (0:2). Итальянец совершил две грубые ошибки, приведшие к голам. В одном из провальных эпизодах Доннарумма махнул руками мимо летящего мяча и запустил его в ворота.

Один из источников уточнил, что место в воротах может занять 25-летний российский голкипер Матвей Сафонов. Россиянин уже получил возможность проявить себя после того, как Доннарумма травмировал бедро в середине сентября. Матвей сыграл в трех матчах, в одном из них он отстоял "на ноль", в других двух играх пропустил один мяч с игры, а один - с пенальти.

Ближайший матч парижан состоится в чемпионате Франции против "Ниццы", встреча пройдет 6 октября.

Напомним, Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" этим летом, за своего воспитанника "Краснодар" получил 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Матвея с парижским клубом рассчитано до лета 2029 года.

Матвей Сафонов ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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