Об этом написало издание L’?quipe со ссылкой на свои источники. Согласно поступившей информации, Энрике задумался о таком решении после игры Доннаруммы в матче Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (0:2). Итальянец совершил две грубые ошибки, приведшие к голам. В одном из провальных эпизодах Доннарумма махнул руками мимо летящего мяча и запустил его в ворота.
Один из источников уточнил, что место в воротах может занять 25-летний российский голкипер Матвей Сафонов. Россиянин уже получил возможность проявить себя после того, как Доннарумма травмировал бедро в середине сентября. Матвей сыграл в трех матчах, в одном из них он отстоял "на ноль", в других двух играх пропустил один мяч с игры, а один - с пенальти.
Ближайший матч парижан состоится в чемпионате Франции против "Ниццы", встреча пройдет 6 октября.
Напомним, Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" этим летом, за своего воспитанника "Краснодар" получил 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Матвея с парижским клубом рассчитано до лета 2029 года.
Источник: тренер "ПСЖ" думает заменить в воротах Доннарумму на Матвея Сафонова
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике размышляет над тем, чтобы поменять итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму на Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"