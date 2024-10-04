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Радченко: "Зенит" любит терять очки с клубами из второй половины таблицы. С "Оренбургом" нужно выйти с нужным настроем

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Бывший игрок "Зенит" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с "Оренбургом" в рамках 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"С клубами из второй половины таблицы "сине-бело-голубые" часто играют тяжело и любят терять очки. С "Оренбургом" нужно выйти с нужным настроем, чтобы этого избежать, и рассчитывать только на уверенные три очка. Только победа дома устроит "Зенит", во что я и верю", - сказал Радченко.

Встреча 11-го тура между петербургским "Зенитом" и "Оренбургом" состоится в эту субботу, 5 октября, на домашнем стадионе петербуржцев "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, матч обслужит судейская бригада во главе с Романом Софьяном.

После 10 туров "Зенит" набрал 23 очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, уступая один балл московскому "Локомотиву" и "Краснодару", которые занимают второе и первое места соответственно.

Источник: Metaratings

Зенит Оренбург Дмитрий Радченко
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