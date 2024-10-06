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Нападающий "Спартака" Николсон: думаю, что мог бы проявить себя гораздо лучше во Франции

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Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон высказался о своей игре во Франции.
Фото: ФК "Спартак"
"Моя работа — забивать голы. Поэтому оценил бы французский этап своей карьеры как средний. Думаю, что мог бы проявить себя гораздо лучше. Но мне было ментально тяжело, когда я покинул "Спартак" и перешёл в "Клермон". Потому что французская лига — это очень сильный чемпионат", - цитирует Николсона Legalbet.

В прошлом сезоне Шамар Николсон выступал за французский "Клермон" на правах аренды - нападающий провел за клуб во всех турнирах 28 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.

Всего на счету ямайца 49 матчей за московский "Спартак", 15 забитых голов и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Николсон выступал за "Домжале" и "Шарлеруа". Шамар является обладателем Кубка России в составе "Спартака".

Спартак Шамар Николсон Клермон
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