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Шикунов - о Виллиане Жозе: за три месяца пора бы привести себя в форму

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Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался об игре Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Слушайте, ну пора бы уже, все-таки три месяца прошло (смеется). За такой срок можно набрать форму. Он вообще-то в серьезном клубе играл и за сезон забил в чемпионате Испании 10 мячей. Это показатель. Не могли же его навыки в одночасье куда-то улетучиться", - цитирует Шикунова "СЭ".

Во вчерашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (3:0) нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями. Всего на счету нападающего во всех турнирах 9 матчей и один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего бразильца в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 11-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками.

Спартак Александр Шикунов Виллиан Жозе
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