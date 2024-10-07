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Сборная России может провести товарищеский матч с Туркменистаном в ноябре

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Сборная России может сыграть с национальной командой Туркменистана 15-го ноября.
Фото: РФС
"У РФС есть предварительные договоренности с ТФФ о проведении товарищеского матча сборных России и Туркмении в ноябре. Игра может пройти в Москве 15 ноября", - сообщает источник Sport24.

Напомним, что в сентября сборная России одержала победу над Вьетнамом в товарищеском матче со счетом 3:0, матч с национальной командой Таиланда был отменен из-за погодных условий. У команды Валерия Карпина нет соперника для проведения товарищеского матча во время октябрьских сборов.

Сборная Туркменистана располагается на 142-м месте в рейтинге сборных ФИФА, Россия находится на 34-й строчке.

Сборная России Сборная Туркменистана
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