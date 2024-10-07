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"РБ Спорт": прямой трансляции открытой тренировки сборной России по футболу нет в планах у "Матч ТВ"

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По информации СМИ, телеканал "Матч ТВ" не собирается транслировать в прямом эфире намеченную на 9 октября открытую тренировку сборной России по футболу.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
РФС после срыва варианта со сборной Пакистана не смог найти другого соперника для подопечных Валерия Карпина. Следовательно, в рамках учебно-тренировочного сбора контрольного матча не будет - вместо него будут проводиться тренировки на базе в подмосковном Новогорске.

Одна из таких тренировок - 9 октября - будет открытой для медиа. Возможно еще будет организована открытая тренировка для болельщиков, но препятствием для этого является строгий пропускной режим в УТЦ "Новогороск".

Источник: "РБ Спорт"

Матч ТВ Сборная России
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