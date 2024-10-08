- Затягивать с этим не нужно. Потенциал у Тюкавина точно есть для того, что играть там. Ему надо при первой же возможности уезжать в европейский клуб и показывать себя там, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Тюкавин является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 11 матчах, записал на свой счет четыре забитых мяча и два ассиста на партнеров.
Трудовой договор Тюкавина с "Динамо" действует до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда бело-голубыъ в 16 миллионов евро.
"Динамо" в текущем сезоне набрало 20 очков и идет на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре коллектив Марцела Лички на выезде сыграет с "Рубином", матч состоится 20 октября.
Канчельскис о Тюкавине: c переходом в Европу затягивать не нужно
Экс-игрок национальной сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном отъезде форварда "Динамо" Константина Тюкавина в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Динамо"