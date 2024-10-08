"Будет ли "Спартак" бороться за медали в этом сезоне? Если игроки поймают нить, по которой будут идти, от матча к матчу прибавлять, а не шарахаться, как обычно - два сыграли, два просели - то, думаю, где-то в пятерке мы увидим "Спартак", - сказал Давыдов.
После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды Деяна Станковича 19 очков. Следующую игру спартаковцы проведут 19 октября против лидера чемпионата "Краснодара", разница между клубами оставляет в восемь очков. Прошлый сезон "Спартак" завершил на пятом месте с 50-ю набранными баллами.
Источник: "РБ Спорт"
Давыдов: если "Спартак" будет от матча к матчу прибавлять, а не шарахаться, то увидим его в пятёрке
Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов оценил шансы красно-белых побороться за медали в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"