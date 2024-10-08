"Максим сразу влился в команду, стал одним из определяющих игроков "Зенита" в атаке. Но взяли ещё игроков - например, Гонду. В какой-то степени отсутствие Глушенкова - потеря, но "Зенит" может это компенсировать с помощью обоймы", - сказал Горшков.
Петербургский "Зенит" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 5:1 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Глушенков вышел во втором тайме и спустя 7 минут получил травму мышечного характера, игрок ушел с поля, а команда осталась в меньшинстве, поскольку все замены к этому времени были уже сделаны. В СМИ сообщали, что новое повреждение не позволит Глушенкову принять участие в 11-м туре РПЛ против "Оренбурга".
Напомним, в середине августа Максим получил перелом лучевой кости руки в матче 5-го тура с подмосковными "Химками" (1:1) и выбыл на неопределенное время. Нападающему сделали операцию, после чего начался процесс восстановления.
Источник: "Чемпионат"
Горшков: травма Глушенкова - потеря, но "Зенит" может это компенсировать с помощью обоймы
Бывший защитник "Зенита" Александр Горшков высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"