"Я считаю РПЛ отличной лигой, одной из лучших, особенно если мы говорим про "физику". Чемпионат действительно сложный. Возможно, в лиге наподобие испанской Хорхе мог бы проявить себя ярче, но все равно, когда вы наблюдаете за его игрой, то можете увидеть, что он отличается от остальных", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Хорхе Карраскаль провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА и аргентинский "Ривер Плейт". На счету 26-летнего игрока 17 матчей за сборную Колумбии и 2 забитых гола.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Карраскаля с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. После 11-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 20-ю набранными очками.
Агент Карраскаля заявил, что полузащитник мог бы проявить себя ярче в чемпионате Испании
Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"