"Николсона же хотели убрать из "Спартака", значит, плохо играл. Но он работает, показывает игру, в состав так просто не поставят. В прошлом сезоне он был в аренде, но и там он играл не так хорошо. Шамар — средний футболист, он себя так ярко не проявляет в разных клубах, наверное, середняк", - приводит слова Тарханова Legalbet.
Шимар Николсон является футболистом московского "Спартака" с декабря 2021 года. За это время ямайский нападающий принял участие в 49 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне 27-летний футболист за 6 матчей заработал "3+2" по системе "гол+пас".
Сезон-2023/24 Николсон провёл в клубе чемпионата Франции "Клермон", в составе которого он 28 раз вышел на поле, отличился 4 голами и 3 результативными передачами.
Экс-тренер ЦСКА Тарханов назвал нападающего "Спартака" Николсона средним футболистом
Футбольный тренер Александр Николсон поделился своим мнением о выступлении нападающего московского "Спартака" Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"