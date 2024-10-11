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Мостовой: стажировка в "Спартаке"? Здоровье - самое главное в жизни, поэтому пока нужно восстановиться

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Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой, который сейчас находится в больнице, рассказал о планах на стажировку в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Все вроде получше, но пока еще нахожусь в больнице. Вчерашнее обследование показало, что последний камень вроде бы ушел. Но все равно еще надо 2-3 дня. Пока болей нет. Стажировка в "Спартаке"? Здоровье - самое главное в жизни. Поэтому пока нужно восстановиться. А там, думаю, все будет нормально", - сказал Мостовой.

Напомним, 4 октября Александра Мостового госпитализировали в больницу из-за камней в почках, ему провели операцию, на данный момент экс-спартаковец пока находится под присмотром врачей. Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Не за долго до госпитализации стало известно, что Александр будет проходить практику в московском "Спартаке", главным тренером которого сейчас является сербский специалист Деян Станкович.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Спартак
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