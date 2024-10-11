"Задача команды- остаться в РПЛ? Знаете, легче поменять тренера, чем 13 игроков. Прошла треть чемпионата, это не два?три тура. Но наша задача - остаться в РПЛ, конечно", - цитирует Слишковича "Матч ТВ".
Напомним, 3 октября "Оренбург" объявил об увольнении главного тренера Давида Деограсии. Его место занял Владимир Слишкович, который ранее работал в московском "Спартаке".
После 11 туров российской Премьер-лиги оренбуржцы набрали 7 очков и занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Новый главный тренер "Оренбурга" Слишкович назвал задачу команды на этот сезон
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович рассказал о задаче, которая стоит перед командой.
Фото: ФК "Оренбург"