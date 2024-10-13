"То, что первые 3 места занимают команды с нашими тренерами, говорит о том, что хорошие русские тренеры уже заняты. Есть ещё хороший тренер Карпин, просто у первых трёх команд подбор футболистов сильнее. Есть Рашид Рахимов в "Рубине". А больше я и не вспомню никого. Думаю, у нас есть дефицит тренеров, особенно хороших" — приводит слова Первака Legalbet.
После 11 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России с 27-ю очками занимает "Краснодар", который возглавляет Мурад Мусаев. Второе место с таким же количеством очков занимает московский "Локомотив", главным тренером которого является Михаил Галактионов. На третьей строчке с 26-ю очками расположился петербургский "Зенит", наставником которого является Сергей Семак.
Валерий Карпин трудится главным тренером в "Ростове", а также в сборной России. Рашид Рахимов занимает должность главного тренера в казанском "Рубине".
Экс-гендиректор "Спартака" Первак: в России дефицит хороших футбольных тренеров
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак утверждает, что в России сейчас наступил дефицит хороших футбольных тренеров.
Фото: ФК "Локомотив"