"Если подходить к вопросу банально, пауза на сборные должна придать Соболеву уверенности. Другое дело, что игру с "Войводиной" нельзя оценивать серьёзно, ведь это товарищеский матч. Хорошо, что он удачно сыграл и забил два мяча, но перенести на чемпионат это будет непросто. Я много раз говорил в своих интервью, что это бесполезный трансфер — ему будет очень сложно", - цитирует Канищева "Чемпионат".
Вчера, 12-го октября, петербургский "Зенит" одержал победу над сербской "Войводиной" со счетом 4:1, Александр Соболев записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Напомним, что нападающий перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.
Всего форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
Канищев: Соболев - бесполезный трансфер, ему будет тяжело в "Зените"
Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"