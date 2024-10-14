Сообщается, что к 24-летнему игроку сборной Армении есть интерес со стороны европейских клубов. Однако капитан "быков" хочет обязательно помочь клубу, воспитанником которого он является, выиграть свой первый трофей.
"Краснодар" после 11 туров с 27 очками занимает первое место в РПЛ, опережая московский "Локомотив" по дополнительным показателям. В прошлом сезоне чёрно-зелёные заняли второе место в чемпионате России, уступив "Зениту" одно очко.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Его действующий контракт с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: Сперцян намерен доиграть сезон-2024/25 в "Краснодаре"
По информации СМИ, атакующий полузащитник Эдуард Сперцян намерен доиграть сезон-2024/25 в составе "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"