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Источник: Сперцян намерен доиграть сезон-2024/25 в "Краснодаре"

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По информации СМИ, атакующий полузащитник Эдуард Сперцян намерен доиграть сезон-2024/25 в составе "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Сообщается, что к 24-летнему игроку сборной Армении есть интерес со стороны европейских клубов. Однако капитан "быков" хочет обязательно помочь клубу, воспитанником которого он является, выиграть свой первый трофей.

"Краснодар" после 11 туров с 27 очками занимает первое место в РПЛ, опережая московский "Локомотив" по дополнительным показателям. В прошлом сезоне чёрно-зелёные заняли второе место в чемпионате России, уступив "Зениту" одно очко.

Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Его действующий контракт с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Эдуард Сперцян Краснодар
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