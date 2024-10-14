"Слава богу, многие вовремя осознали свою неправоту и поехали на чемпионат мира. Но осадок лично у меня остался ... У меня во всяком случае ни на кого из ребят обид нет. Только на самого себя — за то, что подписал это письмо. Не надо было этого делать. Нами тогда управляли другие, нефутбольные люди", - приводит слова Онопко "Чемпионат".
В ноябре 1993 года после проигранного матча со сборной Греции (0:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1994 года 14 игроков сборной России написали открытое письмо, в котором требовали смены главного тренера (на тот момент этот пост занимал Павел Садырин) и улучшения материально-технического обеспечения национальной команды.
Впоследствии ряд футболистов отозвали свои подписи, а ряд футболистов не был вызван для участия в чемпионате мира. На том турнире сборная России не вышла из группы, заняв с 3-я очками третье место и пропустив вперёд команды Бразилии и Швеции.
Онопко: у меня обида на себя за то, что подписал "письмо 14"
Бывший футболист сборной России, ныне тренер "Ростова" Виктор Онопко рассказ о конфликте между членами сборной России по футболу перед чемпионатом мира 1994 года.
Фото: ФК "Ростов"