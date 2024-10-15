"Серия неудач "Ростова" — мне кажется, следствие застоялости лидеров. Не продали летом Глебова и Осипенко, когда были предложения и они не то что сдулись… Просто приелось все — одна и та же езда на автобусах, переезды эти ... И конечно, вратари — это что-то. Песьяков был нелюбим, но то, что сейчас, привело к тому, что болельщики просят вернуть Песьякова", - приводит слова Червиченко "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Ростов", который возглавляет Валерий Карпин, в сезоне-2024/25 за 11 туров в Российской Премьер-Лиги одержал 3 победы, 3 раза сыграл в ничью, потерпел 5 поражений. В результате жёлто-синие набрали 12 очков, которые позволяют им на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице.
В 12-м туре "Ростов" 19 октября на выезде сыграет против "Пари НН". Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
В Кубке России подопечные Валерия Карпина на групповом этапе Пути РПЛ за пять туров набрали 10 очков и обеспечили себе второе место в группе В.
Червиченко: неудачи "Ростова" вызваны застоялостью лидеров. И конечно, вратари — это что-то
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о положении дел в футбольном клубе "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"