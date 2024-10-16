"Вы знаете, когда Галактионов только начал работать в "Локомотиве", он мне совершенно не нравился. В прошлом сезоне, например. Сейчас я понимаю, чего он хочет добиться от команды. А когда ты понимаешь это, то смотришь, как человек работает над поставленной целью. Неплохо Галактионов работает, молодец", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Михаил Галактионов стал главным тренером московского "Локомотива" в ноябре 2022 года, ранее российский специалист работал в молодежной сборной России и "Пари НН".
После 11-ти сыгранных туров в текущем сезоне "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 27 набранных очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с подмосковными "Химками", которые располагаются на 13-й строчке с 8-ю очками.
"Локомотив" досрочно занял первое место в группе B Кубка России, набрав в 5-ти турах 15 очков. В заключительном туре группового этапа московский клуб сыграет на выезде с "Ростовом".
Смородская: Галактионов неплохо работает в "Локомотиве" - молодец
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"