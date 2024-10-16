"Секу чувствует себя хорошо. Он уже возвращается из сборной Мали в расположение ЦСКА. Завтра он должен быть на тренировке команды", - приводит слова Мамаду "СЭ".
Нападающий сборной Мали Секу Койта пополнил состав московского ЦСКА летом этого года. 24-летний форвард принял участие в 14 матчах за столичных "армейцев", провел на поле 592 минуты и отличился одной результативной передачей.
В субботу, 19 октября, ЦСКА сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" в рамках 12-го тура РПЛ. Начало игры в 19:00 по московскому времени.
Представитель Койты сообщил, когда игрок вернется в расположение ЦСКА
Представитель и брат форварда ЦСКА Секу Койта Мамаду рассказал, когда футболист вернется в Москву из расположения сборной Мали.
Фото: телеграм-канал ПФК ЦСКА