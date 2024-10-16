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"Это неправда". В "Фейеноорде" прокомментировали информацию об интересе "Спартака" к Хименесу

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Технический директор "Фейеноорда" Деннис те Клозе отреагировал на информацию о том, что московский "Спартак" пытался подписать нападающего Сантьяго Хименеса.
Фото: Getty Images
"Никакого предложения из России по Хименесу у нас не было, это неправда", - приводит "Евро-Футбол.Ру" слова те Клозе.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал работал летом над переходом форварда "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.

23-летний центрфорвард выступает за роттердамскую команду с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне нападающий сыграл за нидерландцев 7 матчей и забил 4 мяча. За сборную Мексики игрок отличился также четырьмя голами в 32 играх.

Фейеноорд Спартак Российские трансферы Томаш Амарал
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