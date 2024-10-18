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В "Зените" объяснили, почему называют Гонду по имени, а не по фамилии

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В петербургском "Зените" объяснили, почему называют Лусиано Гонду по имени, а не по фамилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы обсуждали варианты нанесения с футболистом, и он решил, что на футболке в "Зените" будет его имя Лусиано. Игрок сам предложил нанести имя, потому что во всех командах его всегда называли "Лучо" или "Лучи".

С такой же просьбой обратились в "Матч ТВ", и каждый раз, когда приезжаем на выезд, просим принимающую сторону при выведении составов и объявлений диктора использовать имя — Лусиано", - цитирует "Спортс" пресс-службу "Зенита".

Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 11 миллионов евро.

Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге с 26-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Сине-бело-голубые досрочно заняли первое место в группе D Кубка России, набрав в 5-ти встречах 13 очков. Напомним, что петербургский клуб играет в одном квартете с тольяттинским "Акроном", воронежским "Факелом" и казанским "Рубином". В последнем туре группового этапа петербуржцы сыграют на выезде с "Факелом".

Зенит Лусиано Гонду
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