"Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос в ближайшее время получит российский паспорт и не будет считаться легионером, а также сможет выступать за сборную России.
Сантос выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года. Всего Дуглас провел в составе петербургского клуба во всех турнирах 198 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи.
Медведев - о возможной натурализации Сантоса: ждите официальных сообщений
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможной натурализации бразильца Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"