Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Спартак
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
4 - 1 4 1
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
2 - 3 2 3
ЛестерЗавершен
Ньюкасл
0 - 1 0 1
БрайтонЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Фулхэм
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Ипсвич
0 - 2 0 2
ЭвертонЗавершен
Борнмут
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
4 - 1 4 1
ЭспаньолЗавершен
Осасуна
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Жирона
19:30
Реал СосьедадНе начат
Сельта
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 1 1 1
ПармаЗавершен
Дженоа
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм
Ювентус
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 2 0 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен
Боруссия М
3 - 2 3 2
ХайденхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
БохумЗавершен
Бавария
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
1 - 0 1 0
Ренн2 тайм
Сент-Этьен
20:00
ЛансНе начат
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат

Медведев - о возможной натурализации Сантоса: ждите официальных сообщений

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможной натурализации бразильца Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
"Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда", - цитирует Медведева "СЭ".

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос в ближайшее время получит российский паспорт и не будет считаться легионером, а также сможет выступать за сборную России.

Сантос выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года. Всего Дуглас провел в составе петербургского клуба во всех турнирах 198 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи.

Александр Медведев Зенит Дуглас Сантос
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится