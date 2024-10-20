"Это был очень сложный матч, мы знали об этом. В этом сезоне "Химки" проигрывали "Локомотиву" 0:4 и 1:5, поэтому сегодня хотели взять реванш. "Локомотив" сложный соперник, но нам нужна была эта победа после серии неудач", - цитирует Ориньо "СЭ".
Вчера, 19-го октября, подмосковные "Химки" на своем поле одержали победу над московским "Локомотивом" в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Оба забитых мяча на свой счет записал Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за "Зенит" и "Спартак".
После 12-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11-ю набранными очками. Подопечные Михаила Галактионова замыкают тройку лидеров российского чемпионата с 27-ю очками в своем активе.
Защитник "Химок" Ориньо: мы хотели взять реванш у "Локомотива" за поражения со счетом 0:4 и 1:5
Защитник "Химок" Ориньо высказался о победе над московским "Локомотивом" в 12-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Химки"