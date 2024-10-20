Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
Алания2 тайм
Шинник
15:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
15:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
17:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
19:30
ХетафеНе начат
Барселона
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
13:30
НаполиНе начат
Лечче
16:00
ФиорентинаНе начат
Венеция
16:00
АталантаНе начат
Кальяри
19:00
ТориноНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
УнионНе начат
Вольфсбург
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
16:00
ЛионНе начат
Тулуза
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
НиццаНе начат
Осер
18:00
РеймсНе начат
Монпелье
21:45
МарсельНе начат

Защитник "Химок" Ориньо: мы хотели взять реванш у "Локомотива" за поражения со счетом 0:4 и 1:5

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Химок" Ориньо высказался о победе над московским "Локомотивом" в 12-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Химки"
"Это был очень сложный матч, мы знали об этом. В этом сезоне "Химки" проигрывали "Локомотиву" 0:4 и 1:5, поэтому сегодня хотели взять реванш. "Локомотив" сложный соперник, но нам нужна была эта победа после серии неудач", - цитирует Ориньо "СЭ".

Вчера, 19-го октября, подмосковные "Химки" на своем поле одержали победу над московским "Локомотивом" в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Оба забитых мяча на свой счет записал Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за "Зенит" и "Спартак".

После 12-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 11-ю набранными очками. Подопечные Михаила Галактионова замыкают тройку лидеров российского чемпионата с 27-ю очками в своем активе.

Химки Ориньо Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится