"Что касается Станковича, у него много своих проблем: в "Спартаке" очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня, не высокого. Поэтому ими управлять непросто. Если он с ними управится, значит, все встанет на свои места. "Спартак" небезнадежен. Думаю, они еще могут преподнести сюрпризы. Исправят определенные погрешности", - цитирует Семина "СЭ".
После 12-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 набранных очков. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает 10-е место с 12-ю очками.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Вчера, 19-го октября, красно-белые на своем поле уступили "Краснодару" со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Семин: в "Спартаке" очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня
Российский тренер Юрий Семин высказался об игроках московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"