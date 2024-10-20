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Семин: в "Спартаке" очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня

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Российский тренер Юрий Семин высказался об игроках московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается Станковича, у него много своих проблем: в "Спартаке" очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня, не высокого. Поэтому ими управлять непросто. Если он с ними управится, значит, все встанет на свои места. "Спартак" небезнадежен. Думаю, они еще могут преподнести сюрпризы. Исправят определенные погрешности", - цитирует Семина "СЭ".

После 12-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 набранных очков. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает 10-е место с 12-ю очками.

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Вчера, 19-го октября, красно-белые на своем поле уступили "Краснодару" со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Юрий Семин Спартак Деян Станкович
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