"Я думаю, сейчас "Спартак" занят более важными проблемами, чем отвлечение на комиков. Но, конечно, я до сих пор болею этой мечтой — сыграть с любимым клубом. Почему нет?", - цитирует Мусагалиева "СЭ".
Этой осенью медиафутбольный клуб ФК "10" провел товарищеский матч с "Краснодаром", который закончился со счетом 4:2 в пользу южан.
После 12-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в ОАЭ может пройти чемпионат мира среди медиафутбольных сборных команд. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, что от России будет представлена сборная, которая будет выступать с флагом и гимном Российской Федерации.
Шоумен Мусагалиев: я до сих пор болею мечтой о проведении матча ФК "10" со "Спартаком"
Президент медиафутбольного клуба ФК "10", шоумен Азамат Мусагалиев высказался о возможном проведении матча с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"