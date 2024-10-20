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Шоумен Мусагалиев: я до сих пор болею мечтой о проведении матча ФК "10" со "Спартаком"

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Президент медиафутбольного клуба ФК "10", шоумен Азамат Мусагалиев высказался о возможном проведении матча с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Я думаю, сейчас "Спартак" занят более важными проблемами, чем отвлечение на комиков. Но, конечно, я до сих пор болею этой мечтой — сыграть с любимым клубом. Почему нет?", - цитирует Мусагалиева "СЭ".

Этой осенью медиафутбольный клуб ФК "10" провел товарищеский матч с "Краснодаром", который закончился со счетом 4:2 в пользу южан.

После 12-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в ОАЭ может пройти чемпионат мира среди медиафутбольных сборных команд. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, что от России будет представлена сборная, которая будет выступать с флагом и гимном Российской Федерации.

Спартак Медиалига
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