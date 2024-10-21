"Сейчас договор соглашения о взаимодействии с Россией в спорте направлен в Венесуэлу и согласовывается нашими юристами. Если по этому вопросу будет принято позитивное решение, мы хотим рассмотреть предложение о товарищеском матче со сборной России. Это альтернатива международным соревнованиям, из которых наши страны были исключены", — приводит слова Переса "Чемпионат".
Сборная Венесуэлы по футболу по состоянию на 19 сентября 2024 года занимает 40-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России, в свою очередь, располагается на 34-й строчке.
В отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года в Южной Америке сборная Венесуэлы за 10 туров (из 20) набрала 11 очков и на данный момент занимает восьмое место (из десяти). Для продолжения борьбы за выход на мундиаль необходимо занять седьмое место.
В Кубке Америки, который прошёл летом 2024 года, сборная Венесуэлы дошла до стадии 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступил сборной Канаде.
В Венесуэле хотят рассмотреть предложение о товарищеском матче со сборной России
Министр народной власти по делам молодёжи и спорта Венесуэлы Арнальдо Хавьер Санчес Перес прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Венесуэлы.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу