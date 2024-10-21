- "Краснодар" удивляет каждый год, только первое место не занимает. Давайте удивляться в конце сезона. Да, сейчас они хорошо идут и играют. У них неплохая команда. Но чему удивляться сейчас? Важно то, как "Краснодар" закончит сезон, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, "быки" в 12-м туре чемпионата России на выезде одолели столичный "Спартак", забив в ворота красно-белых три безответных мяча. Благодаря этой победе коллектив Мурада Мусаева стал единоличным лидером таблицы, опережая идущий вторым "Зенит" на одно очко.
Следующим соперником "быков" станут "Крылья Советов", матч пройдет 28 октября и стартует в 18:30 мск.
Канчельскис: "Краснодар" удивляет каждый год, только первое место не занимает
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной России Андрей Канчельскис дал свой комментарий по поводу выступления "Краснодара" в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"