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Пономарев: ЦСКА одержит победу над "Ахматом" и будет претендовать на Кубок России

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Бывший советский футболист Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Кубка России между ЦСКА и грозненским "Ахматом".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"ЦСКА победит "Ахмат" и будет претендовать на Кубок России. У грозненской команды оборона не в порядке. Да и нападение тоже, не случайно идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Сегодня, 22-го октября, московский ЦСКА примет на своем поле грозненский "Ахмат" в 6-м туре группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После 5-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 1-й строчке в группе C с 11-ю набранными очками. Грозненский клуб занимает 2-е место с 9-ю очками в своем активе, тройку лидеров замыкает "Краснодар" с таким же количеством очков.

Владимир Пономарев Кубок России ЦСКА Ахмат
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