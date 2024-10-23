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Metaratings: "Спартак" готов зимой продать Бонгонду

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По информации СМИ, московский "Спартак" готов в ближайшее зимнее трансферное окно расстаться с Тео Бонгондой.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что в "Спартаке" при подписании контракта ожидали от вингера большего. Камнем преткновения при продаже игрока сборной Конго может стать его достаточно высокая зарплата. Самого футболиста в московском клубе всё устраивает.

"Спартак" купил Тео Бонгонду и испанского "Кадиса" за 7,5 млн евро в июле 2023 года. Контракт между клубом и игроком был заключён на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 5 млн евро.

Всего на его счёту на данный момент с момента перехода 49 официальных матчей в составе "Спартака", в которых он забил 8 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.

Источник: Metaratings

Спартак Российские трансферы Тео Бонгонда
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