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"Вообще по барабану". Генич отреагировал на слова Карпина про комментаторов

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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на высказывание наставника "Ростова" Валерия Карпина о работе российских комментаторов на матчах.
Фото: ФК "Ростов"
Карпин ранее заявил, что комментаторам нужно рассказывать о происходящем на поле во время трансляции, а не высказывать свои оценочные суждения. Карпин заявил, что предпочитает смотреть матчи без звука.

- Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

Нравится кому-то это или нет, - "вообще по барабану" (с), - написал Генич на своих страницах в соцсетях.

В текущем сезоне РПЛ лидирует "Краснодар", у которого 30 очков, что является лучшим показателем в истории клуба после 12 туров. В тройку также входят "Зенит" (29) и "Локомотив" (27). "Ростов" Карпина имеет в активе 13 баллов и идет восьмым в таблице.

Валерий Карпин Константин Генич Ростов
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