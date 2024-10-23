Изначально судебное заседание должно было пройти сегодня, 23 октября, но было перенесено на 29 ноября из-за истребования доказательств. Подобный перенос является уже не первым.
Ранее голкипер был обязан по решению суда выплачивать четверть своего дохода на содержание дочери. По сообщениям СМИ, из-за долгов по алиментам 25-летний футболист не прилетел в Россию для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды.
Этим летом Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара", воспитанником которого он является, во французский "ПСЖ".
Источник: "РИА Новости"
Заседание по делу о разделе имущества Матвея Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября
Судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября.
Фото: IMAGO