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Заседание по делу о разделе имущества Матвея Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября

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Судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября.
Фото: IMAGO
Изначально судебное заседание должно было пройти сегодня, 23 октября, но было перенесено на 29 ноября из-за истребования доказательств. Подобный перенос является уже не первым.

Ранее голкипер был обязан по решению суда выплачивать четверть своего дохода на содержание дочери. По сообщениям СМИ, из-за долгов по алиментам 25-летний футболист не прилетел в Россию для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды.

Этим летом Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара", воспитанником которого он является, во французский "ПСЖ".

Источник: "РИА Новости"

Матвей Сафонов ПСЖ Сборная России
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