Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 0 2 0
ХимкиЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
РубинЗавершен
Ростов
2 - 2 (П 7 - 8) 2 278
ЛокомотивЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
0 - 0 0 0
СелтикЗавершен
Брест
1 - 1 1 1
БайерЗавершен
Ред Булл Зальцбург
22:00
Динамо ЗагребНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ЛиверпульНе начат
Барселона
22:00
БаварияНе начат
Янг Бойз
22:00
ИнтерНе начат
Бенфика
22:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
22:00
ЛилльНе начат
Манчестер Сити
22:00
СпартаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
1 - 2 1 2
Буде-ГлимтЗавершен
Галатасарай
4 - 3 4 3
ЭльфсборгЗавершен

Гранат: Бонгонда нельзя считать полноценным футболистом стартового состава "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался об игре вингера "Спартака" Тео Бонгонда.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Мне кажется, что Бонгонда неплохо выступает за "Спартак" - он всё равно создаёт остроту впереди. Но его нельзя считать полноценным футболистом стартового состава. Возможно, благодаря его продаже "Спартак" освобождает место для более сильного игрока. Ведь его нельзя назвать ключевым игроком для "Спартака", каким был Квинси Промес. Не думаю, что это будет большая потеря", - поделился Гранат.

28-летний вингер Тео Бонгонда выступает за московский "Спартак" с лета прошлого года. Перед стартом сезона 2023/24 красно-белые заплатили за его переход испанскому "Кадису" 7.5 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" готово выслушать предложения по конголезскому полузащитнику. Сообщается, что запрос клуба составляет 5 миллионов евро, а интерес к игроку проявляют несколько европейских клубов.

В текущем сезоне Тео Бонгонда принял участие в 14-ти матчах "Спартака". 12 раз он появлялся на поле в матчах РПЛ и 2 раза - в Кубке России. На счету футболиста 2 результативные передачи. Контракт Бонгонда со "Спартаком" истекает летом 2027-го года.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Гранат Тео Бонгонда Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится