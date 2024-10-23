"Мне кажется, что Бонгонда неплохо выступает за "Спартак" - он всё равно создаёт остроту впереди. Но его нельзя считать полноценным футболистом стартового состава. Возможно, благодаря его продаже "Спартак" освобождает место для более сильного игрока. Ведь его нельзя назвать ключевым игроком для "Спартака", каким был Квинси Промес. Не думаю, что это будет большая потеря", - поделился Гранат.
28-летний вингер Тео Бонгонда выступает за московский "Спартак" с лета прошлого года. Перед стартом сезона 2023/24 красно-белые заплатили за его переход испанскому "Кадису" 7.5 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" готово выслушать предложения по конголезскому полузащитнику. Сообщается, что запрос клуба составляет 5 миллионов евро, а интерес к игроку проявляют несколько европейских клубов.
В текущем сезоне Тео Бонгонда принял участие в 14-ти матчах "Спартака". 12 раз он появлялся на поле в матчах РПЛ и 2 раза - в Кубке России. На счету футболиста 2 результативные передачи. Контракт Бонгонда со "Спартаком" истекает летом 2027-го года.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: Бонгонда нельзя считать полноценным футболистом стартового состава "Спартака"
Фото: официальный сайт "Спартака"