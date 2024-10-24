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Пьянич: некоторые страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные продолжают выступать. Меня это злит

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Миралем Пьянич, игрок столичного ЦСКА, выступает за проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
Фото: ПФК ЦСКА
- Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит, - передает слова 34-летнего полузащитника ЦСКА "СЭ".

Напомним, два года назад Пьянич в одном из интервью заявил и нежелании играть против России в товарищеском матче. Позже экс-игрок "Барселоны" извинился за свои слова и выразил надежду, что ФИФА в скором времени разрешит российским клубам выступать в еврокубках.

Соглашение Пьянича с "армейцами" действует до июня 2025 года, в контракте также есть опция о продлении еще на один сезон. Пьянич провел за ЦСКА четыре неполных матча во всех турнирах и отметился одним ассистом на партнера (В Кубке России с "Ахматом").

Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины с 2008 года. В мае этого года полузащитник завершил международную карьеру. На счету футболиста 115 матчей за национальную команду и 17 забитых мячей.

Миралем Пьянич Сборная России Сборная Боснии и Герцеговины
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