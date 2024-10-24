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Глушаков: Батраков может стать "новым Аршавиным"

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал футболиста в РПЛ, которого можно было назвать новым Андреем Аршавиным.
Фото: ФК "Локомотив"
"Может быть, Батраков. Но у него пока только первый сезон - он часто бывает ярким у молодых футболистов, а на второй сезон зачастую у игроков спады. Посмотрим, как будет у Батракова", - сказал Глушаков.

19-летний Алексей Батраков проводит свой первый полноценный сезон за московский "Локомотив", за 16 матчей во всех турнирах атакующий полузащитник забил восемь голов и сделал шесть голевых передач. Трансферная стоимость воспитанника "железнодорожника" выросла с 700 тысяч до 5 миллионов евро.

По итогам 12 туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 27 очков, отставание от первого места составляет 30 баллов. В 13-м туре красно-зеленые сыграют на выезде против петербургского "Зенита", встреча состоится 27 октября, начало - в 19:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Денис Глушаков Алексей Батраков
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