"Может быть, Батраков. Но у него пока только первый сезон - он часто бывает ярким у молодых футболистов, а на второй сезон зачастую у игроков спады. Посмотрим, как будет у Батракова", - сказал Глушаков.
19-летний Алексей Батраков проводит свой первый полноценный сезон за московский "Локомотив", за 16 матчей во всех турнирах атакующий полузащитник забил восемь голов и сделал шесть голевых передач. Трансферная стоимость воспитанника "железнодорожника" выросла с 700 тысяч до 5 миллионов евро.
По итогам 12 туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 27 очков, отставание от первого места составляет 30 баллов. В 13-м туре красно-зеленые сыграют на выезде против петербургского "Зенита", встреча состоится 27 октября, начало - в 19:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Глушаков: Батраков может стать "новым Аршавиным"
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал футболиста в РПЛ, которого можно было назвать новым Андреем Аршавиным.
Фото: ФК "Локомотив"