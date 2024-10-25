"Белорусские клубы в РПЛ? Если они согласятся, то все реально. Когда-то чемпионат СССР будет, а может быть, и чемпионат союзных государств", - приводит слова Айдамирова Sport24.
Ранее министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что существует вероятность включения клубов из Белоруссии в РПЛ. Напомним, футболисты из Белоруссии, наряду с игроками из Казахстана, Кыргызстана и Армении, не считаются в чемпионате России легионерами.
Лидером Высшей лиги Белоруссии является минское "Динамо". В активе бело-голубых 56 очков в 23-х матчах. Столько же очков набрал "Неман", занимающий 2-е место, но провел на 2 матча больше. Тройку замыкает "Торпедо Жодино" с 48-ю очками в 24-х встречах.
Гендиректор "Ахмата": белорусские клубы в РПЛ? Всё реально. Когда-то будет чемпионат СССР
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном приглашении в РПЛ клубов из Белоруссии.
Фото: Telegram-канал "Торпедо-Белаз"