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Пономарев: Мусаев - трудяга, а не пижон, как Чалов. Он пользуется своим шансом в ЦСКА

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре форварда "армейцев" Тамерлана Мусаева.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Мусаев пользуется своими шансом на все 100%. Он хорошо ведет борьбу за позицию, умеет оказаться в нужное время в нужном месте - ценное качество для нападающего. Мусаев - трудяга, а не пижон, как Чалов. Тамерлан - более командный игрок, чем Чалов. Он хорошо его заменил", - заявил Пономарев.

Тамерлан Мусаев является воспитанником ЦСКА. Московский клуб вернул форварда в январе 2024-го года, заплатив калининградской "Балтике" за его трансфер 300 тысяч евро. В 12-ти матчах РПЛ у Мусаева 6 голов и 1 результативная передача за ЦСКА.

Лучший бомбардир ЦСКА по итогам прошлого сезона Федор Чалов в летнее трансферное окно перешел в греческий ПАОК. В составе своей новой команды Чалов отметился 1-м голом и 1-й результативной передачей в 13-ти встречах.

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Пономарев ЦСКА Федор Чалов Тамерлан Мусаев
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