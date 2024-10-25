Мусаев пользуется своими шансом на все 100%. Он хорошо ведет борьбу за позицию, умеет оказаться в нужное время в нужном месте - ценное качество для нападающего. Мусаев - трудяга, а не пижон, как Чалов. Тамерлан - более командный игрок, чем Чалов. Он хорошо его заменил", - заявил Пономарев.
Тамерлан Мусаев является воспитанником ЦСКА. Московский клуб вернул форварда в январе 2024-го года, заплатив калининградской "Балтике" за его трансфер 300 тысяч евро. В 12-ти матчах РПЛ у Мусаева 6 голов и 1 результативная передача за ЦСКА.
Лучший бомбардир ЦСКА по итогам прошлого сезона Федор Чалов в летнее трансферное окно перешел в греческий ПАОК. В составе своей новой команды Чалов отметился 1-м голом и 1-й результативной передачей в 13-ти встречах.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Мусаев - трудяга, а не пижон, как Чалов. Он пользуется своим шансом в ЦСКА
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре форварда "армейцев" Тамерлана Мусаева.
Фото: официальный сайт ЦСКА