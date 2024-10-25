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"Чемпионат": Баринов все еще интересен "Алавесу". "Локомотив" будет искать опорника зимой

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
Опорник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов интересен "Алавесу", выступающему в чемпионате Испании. Как сообщает "Чемпионат", испанский клуб продолжает сохранять интерес к капитану "железнодорожников". Напомним, Баринова активно связывали с возможным переходом в "Алавес" летом.

По данным источника, московский клуб будет искать усиление в опорную зону во время зимнего трансферного окна. Приобретение нового центрального полузащитника является для руководства красно-зеленых приоритетной целью.

После 12-ти туров "Локомотив" занимает в турнирной таблице чемпионата России 3-е место. На счету подопечных Михаила Галактионова 27 набранных очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.

Дмитрий Баринов Локомотив Российские трансферы Алавес
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