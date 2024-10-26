- Паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть - другая история. Мне всё равно, вызовут его или нет. Но думаю, когда мы вернёмся на международную арену, у Сантоса уже будет закат карьеры, - передает слова Глушакова "СЭ".
Бразилец Дуглас Сантос является футболистом "Зенита" с лета 2019 года, перейдя из немецкого "Гамбурга". Ранее стало известно, что защитник стал гражданином России и в будущем может выступать за национальную сборную России.
Отметим, что на данный момент сборная России из-за санкций со стороны ФИФА проводит только товарищеские поединки.
Сантос в текущем розыгрыше РПЛ принял участие в 12 матчах и отметился тремя голевыми передачами на партнеров.
Глушаков - о гражданстве РФ Сантоса: паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть - это другая история
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал получение российского гражданства игроком "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"