Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Факел2 тайм
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
2 - 1 2 1
Енисей1 тайм
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Балтика
19:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Брентфорд
2 - 2 2 2
Ипсвич1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Саутгемптон1 тайм
Эвертон
19:30
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Лас-Пальмас
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Болонья
Перенесён
Милан
Аталанта
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
2 - 1 2 1
Боруссия Д1 тайм
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Штутгарт
2 - 0 2 0
Хольштайн2 тайм
Вердер
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Реймс
20:00
БрестНе начат
Ланс
22:00
ЛилльНе начат

Глушаков - о гражданстве РФ Сантоса: паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть - это другая история

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал получение российского гражданства игроком "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
- Паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть - другая история. Мне всё равно, вызовут его или нет. Но думаю, когда мы вернёмся на международную арену, у Сантоса уже будет закат карьеры, - передает слова Глушакова "СЭ".

Бразилец Дуглас Сантос является футболистом "Зенита" с лета 2019 года, перейдя из немецкого "Гамбурга". Ранее стало известно, что защитник стал гражданином России и в будущем может выступать за национальную сборную России.

Отметим, что на данный момент сборная России из-за санкций со стороны ФИФА проводит только товарищеские поединки.

Сантос в текущем розыгрыше РПЛ принял участие в 12 матчах и отметился тремя голевыми передачами на партнеров.

Денис Глушаков Дуглас Сантос Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится