"Это какая-то глупость, действительно клоунада, морочат голову. Какая стажировка для Мостового? Глупости. Не надо было вообще это начинать", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года. Во время октябрьской международной паузы Мостовой должен был пройти практику в московском "Спартаке", однако попал в больницу и был прооперирован из-за обострения камней в почках.
Позже в московском "Спартаке" заявили, что отменяют стажировку Александра Мостового. После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками.
Смородская: какая стажировка для Мостового? Это глупость, клоунада
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о срыве стажировки Александра Мостового в "Спартаке".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ