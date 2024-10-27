Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Химки
3 - 4 3 4
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Алания
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
ТоттенхэмЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
НьюкаслЗавершен
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Арсенал
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
3 - 0 3 0
СельтаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
ВаленсияЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Лацио
3 - 0 3 0
ДженоаЗавершен
Монца
2 - 2 2 2
ВенецияЗавершен
Интер
4 - 4 4 4
ЮвентусЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Унион
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Хайденхайм
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
НантЗавершен
Монпелье
0 - 3 0 3
ТулузаЗавершен
Ницца
2 - 1 2 1
МонакоЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен

Тренер "Пари НН" Гончаренко раскритиковал календарь матчей и время их начала

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Виктор Гончаренко подверг критике составленное расписание матчей внутренних футбольных турниров и установленное время их начала.
Фото: ФК "Пари НН"
"Посмотрите на время начала нашего матча и день, когда мы играем! Это данность, к нам отношение по остаточному принципу. Какие основные матчи? Московских команд и "Зенита". А мы в Краснодаре играем в 20:15, после чего в 14 часов в Нижнем (Новгороде). Нас никто об этом не спрашивает. Можно говорить о борьбе за календарь, но по факту сперва всех расставят, а потом уже нас", - приводит слова Гончаренко "РИА Новости".

Нижегородский "Пари НН" 27 октября в 13-м туре РПЛ у себя дома играл против московского "Спартака". Начало матча было запланировано на 14:15 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Ранее нижегородцы 23 октября в Кубке России играли в "Краснодаре" против одноименной команды. Данный матч был начат в 21:15 по московскому времени. Встреча завершилась победой "Пари НН" со счётом 2:1.

Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб из Нижнего Новгорода 9 октября. С этого времени он выводил команду на 3 официальных матча, которые завершились 1 победой, 1 ничьей и 1 поражением.

Виктор Гончаренко Нижний Новгород Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится