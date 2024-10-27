"Посмотрите на время начала нашего матча и день, когда мы играем! Это данность, к нам отношение по остаточному принципу. Какие основные матчи? Московских команд и "Зенита". А мы в Краснодаре играем в 20:15, после чего в 14 часов в Нижнем (Новгороде). Нас никто об этом не спрашивает. Можно говорить о борьбе за календарь, но по факту сперва всех расставят, а потом уже нас", - приводит слова Гончаренко "РИА Новости".
Нижегородский "Пари НН" 27 октября в 13-м туре РПЛ у себя дома играл против московского "Спартака". Начало матча было запланировано на 14:15 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Ранее нижегородцы 23 октября в Кубке России играли в "Краснодаре" против одноименной команды. Данный матч был начат в 21:15 по московскому времени. Встреча завершилась победой "Пари НН" со счётом 2:1.
Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб из Нижнего Новгорода 9 октября. С этого времени он выводил команду на 3 официальных матча, которые завершились 1 победой, 1 ничьей и 1 поражением.
Тренер "Пари НН" Гончаренко раскритиковал календарь матчей и время их начала
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Виктор Гончаренко подверг критике составленное расписание матчей внутренних футбольных турниров и установленное время их начала.
Фото: ФК "Пари НН"