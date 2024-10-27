"Рубин" начинает играть лучше, и с "Динамо" была неплохая игра с контролем мяча, и сегодня в матче с "Оренбургом" в первом тайме вроде что-то получалось. Какие-то игроки потерянные, хотя и структура была у команды, уже не бегали за мячом, как бараны. Видно, что работают над ошибками, игра улучшается, но сегодня "Рубину" повезло", — приводит слова Попова Metaratings.
Казанский "Рубин" 27 октября в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Оренбурге встречался с местной командой. Матч завершился победой "Рубина" со счётом 2:1. Благодаря этой победе команда Рашада Рахимова набрала 18 очков и продолжила занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
В следующем туре "Рубин" 2 ноября в гостях встретится с московским "Локомотивом". Стартовый свисток в этой игре должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.
Попов: "Рубин" начинает играть лучше, но в матче с "Оренбургом" повезло
Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о выступлении казанского клуба в текущем сезоне после победы в 13-м туре РПЛ над "Оренбургом".
Фото: ФК "Оренбург"