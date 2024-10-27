"Провел несколько дней в Нижнем. Посмотрел, как работает академия "Пари НН", а [спортивный директор клуба] Саша Удальцов рассказал о стратегии развития и управления клубом. Все — в копилку знаний, учеба на спортивного менеджера в академии РФС в разгаре. Обратно возвращался с "Динамо", — приводит слова Шунин Sport24 со ссылкой на соцсети вратаря.
Ранее в академии Российского футбольного союза сообщили, что бывший вратарь сборной России начал проходить обучение по программе подготовке специалистов на футбольный менеджемнт.
Летом истёк срок действия контракта вратря с московским "Динамо". Руководство бело-голубых приняло решение не продлевать соглашение с 37-летним голкипером. Шунин с тех пор находится без команды в статусе свободного агента. О завершении карьеры профессионального футболиста он ещё не объявлял.
Шунин в рамках обучения на спортивного менеджера в РФС изучил работу "Пари НН"
Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин сообщил, что ознакомился с функционированием нижегородского футбольного клуба "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо" Москва